Riigikontroll: kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate puudus on seni arvatust suurem

Riigikontroll leiab, et Haridus- ja Teadusministeerium on õpetajate järelkasvu osas oma eesmärkidest kaugemale triivimas. Ehkki õpetajate järelkasvu tagamiseks koostatud tegevuskava kohaselt peaks aastal 2026 üldhariduskoolides kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal olema 90%, ei ole selle sihi saavutamine tõenäoline. Kui 2014. aastal vastas Haridussilma andmetel kvalifikatsiooninõuetele 90,2% õpetajatest, siis 2022. aastaks oli nende osakaal langenud 81,2%-le. Kui tänavu 1. augustist lisandub kvalifikatsiooninõuete hulka eesti keele oskuse nõue, nihkub eesmärk veelgi kaugemale.

Kui Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS) andmed näitasid, et auditi valimisse võetud 486st põhikoolide loodus- ja täppisteaduste õpetajatest 82% vastas kvalifikatsiooninõuetele, siis auditi käigus selgus, et tegelikkuses oli kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal väiksem (76%). Probleemil on kaks peamist põhjust – koolijuhid eksivad kvalifikatsiooninõuete hindamisel, sest nõuetele vastavuse hindamisel on liiga palju tõlgendamisruumi, ja EHISesse sisestatakse andmeid valesti.