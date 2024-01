OTSEBLOGI | Ukraina ÜRO-s: kui allakukkunud lennukis olid vangid, võis see tähendada nende kasutamist kilbina rakettide veoks

Haiovõšõn tuletas meelde, et Venemaa hoogustas sel nädalal oma rünnakuid Harkivi oblastile, mille tagajärjel on hukkunud ja saanud vigastada tsiviilisikud, vahendab UNIAN.

„Võttes seda olukorda arvesse, võtavad Ukraina relvajõud ka edaspidi tarvitusele meetmeid transpordivahendite hävitamiseks ja õhuruumi kontrollimiseks terroriohu likvideerimiseks muu hulgas suunal Belgorod-Harkiv. Tuletan meelde, et sõjaseaduste järgi on Vene Föderatsiooni relvajõudude sõjaväe transpordilennukid legitiimsed sõjalised sihtmärgid,“ rõhutas Haiovõšõn.

„Kui informatsioon selle kohta, et lennuki pardal olid Ukraina sõjavangid, kinnitust leiab, on see esimene juhtum, kui Venemaa kasutab õhus elavat kilpi, et katta rakettide transportimist nende edasiseks kasutamiseks rahumeelsete Ukraina linnade vastu,“ ütles Haiovõšõn.