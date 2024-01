Alabamas viidi läbi maailma esimene hukkamine lämmastikgaasi abil

58-aastane Smith kaotas kaks viimast apellatsioonkaebust ülemkohtule ja ühe föderaalsele apellatsioonikohtule, väites, et hukkamine oli julm ja ebatavaline karistus.

Surmanuhtluse teabekeskuse andmetel on Smith esimene inimene maailmas, kes on surmatud puhta lämmastikgaasi abil. Selle on alternatiivse hukkamise meetodina vastu võtnus peale Alabama veel kaks osariiki.