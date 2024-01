USA kongress läheneb kokkuleppele Ukrainale abi andmise osas, hoolimata Trumpi püüdlustest seda katkestada

See saavutati hoolimata USA endise presidendi Donald Trumpi ja tema liitlaste püüdlustest läbirääkimisi segada.

Ukrainale abi andmise jätkamine sõltub selle dokumendi vastuvõtmisest, kuna täiendava rahastamise taotlusi ei võeta USA kongressis vastu just piiripoliitika tõttu.

Kongressis arutlusel olev ettepanek muudaks oluliselt sisserändepoliitikat, et piirata rännet keset USA lõunapiirile saabuvate inimeste rekordilist voolu. See sisaldaks suuri järeleandmisi demokraatide poolt sisserände osas, vastutasuks vabariiklaste toetuse eest sõjalise abi andmisel Iisraelile ja Ukrainale, vastupidiselt paremäärmuslaste soovidele.

Guardian märgib, et kokkuleppe sõlmimata jätmisel on ülemaailmsed tagajärjed. Pentagon hoiatas, et raskes sõjas eesliinil olevad Ukraina sõdurid võivad jääda laskemoonata.