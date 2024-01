Taavi Tõnisson enne tänast etendust: Tartu 2024 avamise suurlavastus Emajõel kõneleb ühtehoidmisest

Tartus sündinud Tõnisson (44) on näitleja ja lavastaja, kelle käe all on viimastel aastatel Eesti teatrites etendunud tipplavastusi. Nii mastaapse lavastuse loomine on talle esmakordne, aga Tartu 2024 avamise suurusega võrdväärseid etendusi on Eestist ka raske leida. Nüüd on avaetenduse korraldajana ligi kaks aastat kestnud töö jõudnud kulminatsiooni äärele. Esi- ja lõpuetendus toimub ainult üks kord: reedel, 26. jaanuaril kell 19.

„Lavastuse idee on saanud alguse Tartu 2024 juhtmõttest „Ellujäämise kunstid“, mis on need teadmised, oskused ja väärtused, mis aitavad meil tulevikus paremini elada,“ selgitas Tõnisson avalavastuse sünnilugu. Need kunstid on lavastaja jaoks eelkõige seotud inimeste omavaheliste suhetega.

Avaetendus räägibki sellest, kuidas inimeste teod ja soovid mõjutavad üksteist ja kui oluline on teineteisest hoolimine. Tõnisson seob inimesed, mõtted ja kultuurid üheks tervikuks, mis kannab pealkirja „Kõik on kokku üks!“. Kultuuripealinna aastal on Tartu Eestis ja Euroopas erinevate inimeste ja kultuuride kohtumise paik.

„Näiteks on meie kõige noorem näitleja seitsmeaastane ja vanim 86. Meil on Heino Elleri ja Eduard Tubina loomingut ning NOËPi värske pala, kultuuripealinna hümn „Young Blood City“. Laval on ballett ja breiktants,“ tõi lavastaja Taavi Tõnisson näiteid mitmekesisusest.

„Me proovime etenduses loomingulise spektri võimalikult laiaks tõmmata, sest ühiskonnas on olemas palju erinevaid inimesi ja loomingut. Meil on tohutult teadmisi, kuid vahel me tegutseme liiga oma žanri sees ja me lihtsalt ei näe alati ühenduskohti või ei oska omavahel õigeid võrgustikke luua,“ rääkis Tõnisson ja lisas tõe, et just koos tegutsedes oleme me kõige tugevamad.

Ühe inimese teod mõjutavad kedagi teist ja teise omad omakorda kolmandat. Selliste kohtumiste ja kokkupuudete abil luuakse võrgustik nii laval olevate näitlejate kui ka esitluskunstide vahel.