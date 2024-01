Venemaa teatel hoiatati Ukrainat, enne kui Il-76 sisenes Belgorodi piirkonda. Kiiev eitab seda endiselt

„Ukraina poolt hoiatati ametlikult ja 15 minutit enne lennuki sisenemist tsooni anti neile täielik teave, mille nad said kätte ja Ukraina relvajõudude luure peadirektoraat kinnitas selle kättesaamist,“ ütles Venemaa kaitseministeeriumiga tihedalt seotud endine kindral Andrei Kartapolov.

Kahe osapoole väidete vahel on tekkinud vastuolu, sest Ukraina sõjaväeluure sõnul ei teavitatud neid lennukorraldustest.

Ukraina inimõiguste volinik Dmõtro Lubinets ütles riiklikule televisioonile, et saadab ÜRO-le ja Rahvusvahelisele Punase Risti komiteele kirjad, milles kutsutakse üles algatama uurimist.

Lubinets on veendunud, et „venelased teevad valjuhäälseid avaldusi, kuid ei luba kedagi sisse“. Ta lisas: „Nad ei anna analüüsimiseks mingeid materjale ja süüdistavad lihtsalt Ukrainat.“

„Minu andmetel ei saa ma positiivselt väita, et sõjavange tõesti oli. Me ei näinud ühtegi viidet, et lennukis oleks nii palju inimesi,“ lisas Lubinets.