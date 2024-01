Ukraina teeb ettevalmistusi Zelenskõi ja Orbáni kohtumiseks

Stefanišõna sõnul on Orbániga kohtumine oluline, sest Ungari peaminister külastas Ukrainat viimati 2010. aastal ning praegune Ukraina on võrreldes toonasega vägagi erinev.

Stefanišõna ei vastanud palvele selgitada, kas Orbáni peaks tulema Kiievisse või Budapesti Zelenskõi, kuid sõnas, et näeb Ungari peaministri visiidil mõtet: „Minu jaoks on oluline näha Kiievis peaminister Orbánit, sest tal on Ukraina jaoks ajalooliste otsuste tegemisel raske roll. Ja minu jaoks on oluline, et see inimene näeks riiki nii, nagu seda näevad ukrainlased.“