Prantsusmaal mõisteti õigeks seksuaalkuriteo ohvrit solvanud politseinik

2022. aasta veebruaris esitas naine kaebuse Pariisi politseijaoskonda. Hiljem oli ametnik talle helistanud ja jättis talle kõneposti informatsiooni paberimajanduse kohta. Ametnik arvas, et lõpetas kõneposti sõnumi jätmise, kuid tegelikkuses polnud kõne lõpetatud ning salvestusele jäid ametniku solvangud.

Istungil paluti kohtul arvestada, et ametnik solvas ennast või oma kolleege ning need ei olnud suunatud otseselt naise vastu. Taotleti ametniku õigeksmõistmist või vabastamist tema tööst.

Juhtumiga tegelev naiskohtunik otsustas, et tegemist ei olnud seksistliku solvanguga ning mõistis ametniku õigeks.

Naise advokaat Arie Alimi ütles uudisteagentuurile AFP, et tema klient kaebab otsuse edasi. „Kohtuvõim jätkab politseiametnike kaitsmist,“ ütles ta.

Ohvitser, kes viibis neli kuud ametist eemal ja seejärel viidi üle teise osakonda, vabandas istungi ajal naise ees ja ütles, et tal on „tõesti kahju“, et naine kuulis „kahetsusväärseid kommentaare“.