Kuidas tööandja saab pakkuda tuge töötajate tervisemurede korral?

Sageli ei julge inimesed tööl oma tervisemuredest rääkida, kardetakse kolleegide ja tööandja reaktsiooni ning muretsetakse, kas töö jääb alles. Töö tegemine muutub aga seetõttu üha raskemaks. Probleemid võivad olla füüsilised– töö tõttu on selg valus, vähiravi ajal on olemine halb, aga lisaks on muresid ka vaimse tervisega- hirm maailmas toimuva pärast ning majanduslangus süvendavad stressi.