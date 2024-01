Soomes vahistati 18 ebaseaduslikku piiriületajat

Arreteeritute hulgas oli nii mehi, naisi kui ka lapsi. Esialgsetel andmetel on isikud pärit Lähis-Idast ning nad on taotlenud varjupaika.

Kagu-Soome piirivalve kommunikatsiooni eest vastutav ametnik Ville Kuusisto ütles uudisteagentuurile STT, et migrandid ületasid piiri ööl vastu neljapäeva jalgsi läbi metsa. Ebaseaduslikust piiriületusest saadi teada tänu piirivalve teostatud jälitustegevusele.

Soome ja Venemaa vahelised piiripunktid on suletud alates eelmise aasta lõpust, viimase informatsiooni kohaselt on need suletud 11. veebruarini.