Ukraina sõjaväeluure: allakukkunud Il-76 pardal pidid olema Vene VIP-id, aga FSB ei lasknud neid lennukile

„Pardal oleks pidanud tõesti olema mitu VIP-ametnikku agressorriigi sõjalis-poliitilisest esindusest. Nende nimed on teada ja avaldatakse, materjalid esitatakse rahvusvahelise juurdluse raames. Aga viimasel hetkel FSB sisuliselt käskis neil sellele lennukile mitte minna ja kasutada teisi transpordiviise. See informatsioon selgitati välja pärast sündmuse toimumist,“ ütles Jussov.

„Agentuuriandmetest on muu hulgas teada, et eilse seisuga jõudis Belgorodi morgi ainult viis surnukeha. See arv vastab just selle Venemaa õhu- ja kosmosejõudude koosseisus olnud lennuki Il-76 meeskonna isikkoosseisu arvule,“ märkis Jussov.