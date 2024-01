Töötervishoiuarst: rahulolematus on esimene märk tööstressist

Aaviksoo toob välja, et ometi leidub hulk inimesi, kellele mõõdukas stress sobib. See paneb neid pingutama. „Kui sellised inimesed jätta ilma neile vajalikust stiimulist, siis on tulemuseks samuti stress. Pinge ja stress on igapäevatöös paratamatud, kuna ka ettevõtete tegevust mõjutavad välised asjaolud. Eesmärk on hoida oma ettevõttes töötajate heaolu nii suur kui võimalik ja vältida tervist halvendavat stressi,“ räägib ta.

Rahulolematus või rahutus on esimene märk tööstressist. Siin on väga oluline õigel ajal aru saada, mis mõjutused tulevad väljast ja mis inimesest endast.

Oma roll on muidugi tööandjal – tema esimene ülesanne on tagada head tingimused töötamiseks. „Alates sellest, et kõik ettevõttes teavad, mis on väärtused ja eesmärgid, mis on töötaja enda vastutus ning mis on tööandja vastutus vaimse heaolu hoidmisel. Tööstressi on vaja eelkõige ennetada. Teha tegevusi, et see ei realiseeruks või et mõju oleks võimalikult väike. Kui tööandja teadvustab, mis on tema ettevõttes võimalikud stressorid ja mõõdab regulaarselt nende esinemist, on tal võimalik õigel ajal jaole saada, kui miski hakkab valesti minema. Kogu ettevõtte töökultuur mõjutab seda, kui kerge on tööstress tulema,“ kõneleb töötervishoiuarst.

Kolleegid võivad stressi nii tekitada kui vähendada

Kollektiiv võib väga mitmel moel tööstressi tekkimisele kaasa aidata, aga ka seda vähendada. Töötervishoiuarst toonitab, et meeskonnas töötades peavad inimesed tegutsema ühise eesmärgi nimel – see tähendab, et kõik teavad, mida teevad, austatakse teineteise panust, igaüks kannab kokku lepitud vastutust.

„Hiljuti rääkis üks töötaja visiidil sellest, et tal on kodus keeruline ja emotsionaalselt rusuv olukord ning tööl olemine on tasakaaluks vabastav ja nauditav aeg. Talle on tema töö alati meeldinud, aga praegu on see ainus, mis elus rõõmus pakub. Kuu aega hiljem kohtudes ütles ta, et tal on suur tööstress. Kas midagi muutus tööl? Ei, midagi ei muutunud, kõik on samamoodi. Lihtsalt nad on viimasel ajal töökaaslastega omavahel arutanud, kui vähe on aega ning kui palju nõutakse,“ seletab Aaviksoo ja lisab: „Teine näide on olukorrast, kus suur hulk töötajad tunneb, et nende pikaaegset kogemust ei austata ja sellega ei arvestata, neile antakse ümberkorralduste käigus uusi ülesandeid, mille väärtust ei mõisteta – see tekitab tuska. Samal ajal toetatakse teineteist ja öeldakse, et töökaaslased on see, mis tööl hoiab.“