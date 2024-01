Kogemusnõustaja Eidi Elisabeth: kui avad laiemalt oma lugu, saadakse sind töötukassas paremini aidata

Teine lugu on emast, kelle täisealine laps suri. „Samal ajal oli naine töötu ning motivatsiooni tööturule sisenemiseks oli raske leida. Kurbus ja lein olid lihtsalt nii sügavad. Lein ongi esimese aasta jooksul kõige keerulisem, pärast seda heal juhul hakkab leebuma. Nüüd tean, et ta töötab – vahel satume kokku ja ta räägib mulle alati, kui palju abi tal meie kohtumistest oli. Ta on öelnud, et ei tea, kas ükski muu teenus oleks nii palju aidanud – tal oli vaja rääkida inimesega, kes on samuti lapse kaotanud.“

Kogemusnõustajaga on kerge tekitada usaldussuhet

„Enda kogemuse pealt võin öelda, et kui su vastas on inimene, kes on läbi teinud sama asja, on see väga turvaline – ma ei pea selgitama, mida tunnen. Näiteks leina puhul kipub nii olema, et kõrvalolevad inimesed ütlevad, et pole midagi. Nad tahaksid justkui leinaja valu ära võtta. Katse valu ära võtta võib tekitada olukorra, kus leinaja ei tahagi enam suhelda ja hoiab kõike enda sisse. Tegelikult tahab ta aga leinata, nutta ja rääkida. Kui minu pojad surid, öeldi mulle, et pole midagi, elu läheb edasi, sa oled noor inimene ja saad veel lapsi. Et kõik saavad hakkama. Nad püüdsid pisendada minu valu. See on kõige halvem asi, mis leinajaga teha – öelda, et sa oled tugev ja saad hakkama. Sellega justkui öeldakse, et valu ei tohi tunda. Aga valu tundmine aitab taastuda,“ arutleb Eidi Elisabeth. Ometi rõhutab ta siinkohal, et valu sisse ei tohi kinni jääda. „Kogemusnõustaja saab aidata inimesel sammukeste haaval edasi minna. Tema valib tempo ning mina jälgin, et ta liigub edasi tervenemise poole.“