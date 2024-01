Parvlaev Estonia katastroofi uurimine saab lisaraha 1,2 miljoni euro ulatuses. Võrklaev: „Inimesed soovivad selgust“

Rahandusminister Mart Võrklaev ütles tänase valitsuse pressikonverentsi järel Delfile, et valitsuse reservi kasutatakse erakorralisteks kuludeks. „Estonia katastroof on midagi sellist, mis on jätnud Eesti inimestele tugeva jälje, inimesed soovivad selgust. See täiendav uurimine on juba mõnda aega käinud.“ Minister lisas, et mõni aeg tagasi anti valitsusele ülevaade, mida on vaja teha uurimise lõpetamiseks ning kokkuvõtete tegemiseks ning taotleti selleks lisaraha.