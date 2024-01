Kristersson nõustus Orbániga kohtuma mõlemale sobival ajal

Orbán teatas teisipäeval X-is, et saatis Kristerssonile kirja, milles kutsus viimase Ungarisse Rootsi NATO-ga liitumist arutama.

Orbán kirjutas muu hulgas, et „poliitiliste või julgeolekukokkulepete alus Rootsi ja Ungari vahel peab olema tugev vastastikune usaldus“, vahendab SVT Nyheter.

Rootsi välisminister Tobias Billström ütles teisipäeval, et ei näe selles olukorras midagi, mille üle läbi rääkida.

Nüüd vastas Kristersson, et nõustub, et intensiivsem poliitiline dialoog riikide vahel oleks kasulik ning on mitmeid ühiselt huvi pakkuvaid teemasid, nagu koostöö Rootsis toodetud hävituslennukite Gripen kasutamisel, koostöö Euroopa Liidus Rootsi tulevase eesistumise valguses ning loomulikult liitlastena NATO-s.