Veebruarist suletakse Narva piiripunkt sõidukitele

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) tuletab meelde, et Venemaa on teatanud plaanist alustada Ivangorodi piiripunktis ümberehitustöid ning sellega seoses on Narva-Ivangorodi piiripunkt veebruarist alates kõigile sõidukitele mõlemas suunas suletud. Jalakäijatele jääb piiripunkt avatuks.

Piirivalve juht Veiko Kommusaar sõnas, et kuigi hetkel ei ole näha viiteid sellele, et juba nädala pärast suurem ehitamine pihta hakkaks, lähtume siiski meile esitatud ametlikust infost. „Seetõttu sulgeme omalt poolt piiriületuse sõidukitele alates esimesest veebruarist. Kui Vene pool annab meile teada uue info – näiteks remondi lõppemisest – vaatame töökorralduse piiripunktis uuesti üle,“ lisas Kommusaar.

„Seoses töökoormuse vähenemisega piiripunktis oleme otsinud lahendusi ka sellele, kuidas meie ametnikke parimal võimalikult moel rakendada. Täna on piiripunktis tööl ligi sada ametnikku. Veebruaris jääb piiripunkti tööle 80 ametnikku ning ülejäänud täna piiripunktis töötavad inimesed saavad võimaluse asuda tööle PPA sees olevatele vabadele ametikohtadel. Meie soov on, et keegi neist inimestest PPA-st ei lahkuks. PPA-s on täitmata ametikohti ning me pakume kõigile võimalust asutuses jätkata. Eeskätt on meie soov tugevdada valvet rohelisel piiril,“ selgitas piirivalve juht Kommusaar.