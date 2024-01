Haridusminister saatis kohalikele omavalitsustele kutse õpetajate kollektiivleppe läbirääkimisteks

„Tean, et paljud õpetajad ootavad just muudatusi töötingimustes, et koormus oleks paigas ja karjäärivõimalused läbi räägitud. Ühes sellega peab arutama ka, kuidas jõuaks üldhariduskooli õpetajate keskmise palk 2027. aastaks 120%ni Eesti keskmisest ja seda kõigis omavalitsustes. Loodan väga, et kohalike omavalitsuste esindajad on valmis tulema koos ministeeriumi ja õpetajatega laua taha - ainult koostöös on võimalik tekkinud hariduskriisi lahendada. Ettepaneku kokku saada saatsime kõigile kohalikele omavalitsustele ja erakoolide pidajatele, sest vaid nemad saavad määrata õpetajate töötingimused,“ selgitas minister.