Kohus leidis, et tütart 24 aastat keldris kinni hoidnud ja vägistanud Josef Fritzl ei ole enam ohtlik

„Meil oli edu. See oli pikk istung. Ta ütles taas, kuidas ta tehtut kahetseb. Ta oli pisarate äärel. Kokkuvõttes jõudis kohus otsusele, et minu klienti ei peeta enam ohtlikuks,“ ütles Wagner kohtuhoone juures.

Elektriinsener Fritzl mõisteti 2009. aastal vägistamise, intsesti ja vabaduse võtmise eest eluks ajaks vangi. Ohvriteks olid tema tütar Elisabeth ja seitse last, kelle ta viimasele sigitas. Kohus leidis, et Fritzl tappis ühe lapse, sest ei võimaldanud talle arstiabi.

Juhtum tuli päevavalgele 2008. aastal, kui Elisabethil õnnestus politseile teada anda, et isa hoiab teda vangis. Tollal 42-aastane Elisabeth ütles, et on olnud keldris 24 aastat ja et enne seda kuritarvitas isa teda alates 11. eluaastast.