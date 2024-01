Peagi alustab uus majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur

Justiitsminister Kalle Laaneti sõnul on muudatuse peamised eesmärgid suurendada majandus- ja korruptsioonikuritegude menetlemise efektiivsust ning juhtida kriminaalasjade lahendamiseks vajalike vahendite jaotamist ja kasutamist senisest tõhusamalt. „Muutunud õigusruum ja uute probleemide esiletõus nõuab fokusseeritud meeskondlikku lähenemist. Uue ringkonnaprokuratuuri loomine võimaldab moodustada majandus- ja korruptsioonikuritegude menetlemisel meeskondi, jagada erialaspetsiifilisi kogemusi senisest süsteemsemalt, ühtlustada praktikat ning prokuröride töökoormust,“ sõnas Kalle Laanet.

Seega tekib majandus- ja korruptsioonikuritegude kriminaalasjade valdkonnas kompetentsikeskus. See võimaldab prokuröridel keskenduda kõige olulisematele asjadele olukorras, kus vahendid on piiratud. „Kuritegevuse vastases võitluses on selline lähenemine õige ja vajalik suund, mida on kirjeldatud ka riiklikes arengukavades,“ märkis justiitsminister Kalle Laanet.

Prokuratuuri uue struktuuriüksuse loomisel saab majandus- ja korruptsioonikuritegude uurimise valdkond võrdväärset tähelepanu üle kogu Eesti. „Kindlasti suurendab muudatus vastastikust rahulolu ka koostööpartnerite vahel, sest ühiselt seatud prioriteetidest saab senisest tõhusamalt kinni pidada,“ ütles justiitsminister.

Senisest tihedama koostööga meeskondade loomine võimaldab menetlejatel üksteist vajadusel hõlpsamini asendada. See tähendab, et ka personaliliikumiste või ajutiste töölt eemalolekute korral on võimalik kriminaalasju senisest lihtsamini üle anda. Nii saavad menetlused sujuvalt jätkuda ka olukordades, mis on senimaani osutunud takistusteks.