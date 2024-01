Ungari parlamendi spiiker leiab, et Rootsi on Ungarit laimanud ja NATO-asjaga pole kiiret

Ungari parlamendi spiiker Kövér ütles, et ta ei pea seda küsimust kiireloomuliseks ja seetõttu ei pea toimuma mingit eriistungit Rootsi taotluse arutamiseks, mida on taotlenud Ungari opositsioon.

Kövér leiab, et Rootsi on Ungarit laimanud.

Ungari parlamendis on kuni 26. veebruarini tööpaus. Et Rootsi taotlus heaks kiita, oleks vaja eriistungit, mida spiiker niisiis vajalikuks ei pea.

„See on tema arvamus ja ta esindab parlamenti, aga ma oletan, et Ungari pool on teadlik maailmale antud lubadustest. Et ei olda viimased, kes Rootsi liikmesuse ratifitseerivad,“ ütles Billström.