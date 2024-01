VIDEO JA BLOGI | Valitsus jätkab pärastlõunal 10 miljoni otsinguid, et õpetajate streik saaks lõppeda

Kristina Kallase sõnul on ta rääkinud haridusvaldkonna ülevaatamise ja analüüsimise projekti konsultandi Jaak Aaviksooga, kelle arust on ebatõenäoline, et investeeringud haridusse lähiajal vähenevad. „Olemasoleva koolivõrguga seda raha optimeerida ei saa,“ lausus Kallas.

Samuti kiideti täna heaks krüptomiljonäride Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko väljaandmine USA-le. Tegemist on teise korraga, mil valitsus otsustas mehed USA-le anda. Esimest korda otsustas valitsus seda teha mullu 7. septembril, kuid Tallinna ringkonnakohus tühistas otustse 29. novembril, viidates, et valitsus on jätnud otsustamisel olulise asjaoluna uurimata kinnipidamistingimused Ameerika Ühendriikides. „Nüüd andis meie justiitsatašee Ameerika Ühendriikidest ülevaate vanglatest, ning leiti, et tingimused ei ole halvemad kui Eestis,“ lausus Kallas.