Kreml: Il-76 allakukkumise rahvusvaheline uurimine peaks olema „Kiievi kuritegude“ juurdlus

Küsimusele, miks lennuk alla tulistati ja kas see oli ettekavatsetud tegu, vastas Peskov: „Teil peaks ju olema president Zelenskõi administratsiooni telefon. Helistage ja esitage see küsimus.“

„Vangide vahetus on protsess, mis toimub täielikus vaikuses. See, et ukrainlased tapsid oma vangid, oma kodanikud, kes oleksid pidanud jõudma sõna otseses mõttes ööpäeva pärast oma koju, on loomulikult täiesti koletislik akt. See ei mahu pähe. Kuidas see mõjutab selle protsessi perspektiivset pikendamist, ei ütle teile keegi,“ lausus Peskov.