KUULA | Lonitseera tegi uue laulu Tartust ja Lõuna-Eestist

„Laul keerleb ümber Emajõe ja selle, kuidas meie isiklikud panged ta jõeveega täituvad. Ühel on pang pooltühi, teisel jälle pooltäis – aga mõlema kogemus kehtib. Mis toimub me elukeskkonnas, see toimub ka meis endis ja kultuuripealinna aastal hoiame Lõuna-Eesti fluidumit kahe käega. See laul on minu Tartu kogemus ja armastuskiri kodukohale, nagu mõni varasemgi Lonitseera laul, ainult et Kukerpillide mõjutused on kohale jõudmas,“ ütles laulu autor Kaisa Kuslapuu. Loos teeb lisaks Lonitseerale kaasa bändžomängija Karl Laanekask.