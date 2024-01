Ukraina sõjaväeluure: Ukrainat ei teavitatud õhuruumi ohutuse tagamise vajaduse kohta Belgorodi piirkonnas, nagu on tehtud varem

HUR rõhutas, et Ukraina täitis kõik kokkulepped vahetuse ettevalmistamise kohta. Vene vangid toimetati õigeaegselt kokkulepitud vahetuspunkti, kus nad olid väljaspool ohtu.

„Meie kaitsjate ohutuse pidi kokkuleppe järgi tagama Vene pool. Samal ajal ei antud Ukraina poolele teada vajadusest tagada õhuruumi ohutus Belgorodi linna piirkonnas teatud ajaperioodil, nagu on korduvalt tehtud varem,“ teatas HUR.

Samuti teatas HUR, et Ukrainat ei informeeritud transpordivahendite arvu, marsruutide ega vangide kohaletoomise viiside kohta.

„On teada, et vangide kohaletoomine toimub nii õhu-, raudtee- kui ka autotranspordiga. See võib anda tunnistust Venemaa tahtlikust tegevusest, mis oli suunatud ohu tekitamisele vangide elule ja ohutusele. Transpordilennuki maandumine 30-kilomeetrisse tsooni lahingutegevusest ei saa olla ohutu ja seda tuleb igal juhul arutada mõlema poolega, sest vastasel juhul seab see ohtu kogu vahetusprotsessi,“ teatas HUR.