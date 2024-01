Sõjalise mobiilsuse parandamiseks saab Eesti eurorahadest 41 miljonit Via Baltica ehituseks

„Rail Baltica kõrval on tähtis välja ehitada ka Via Baltica maantee. On tervitatav, et Euroopa Komisjon otsustas toetada maanteelõiku, millega tagame tsiviil- ja militaartranspordi ühenduse läbi Harju, Rapla ja Pärnu maakondade, Tallinna ning Pärnu linnade ja mis viib edasi Lätti ning seob muu Euroopaga,“ lisas minister.