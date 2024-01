Kuhu kaob Tallinnas õpetajate palgaraha, tahab Tallinna opositsioon teada

Tema sõnul tähendab see, et Tallinna linnavalitsus jätab koolidele edastamata 304 õpetaja ametikoha palga. „Nii võttes teeb 304 õpetaja asemel keegi ületunde ning õpetaja keskmine palk peaks olema ülekoormuse võrra suurem,“ märkis Pere.

„Kui arvestada õpetajate ametikohtade arvuks 3166, siis on Tallinn riigilt saanud õpetaja keskmiseks palgaks 2371 eurot. Kuigi arvestuslik palk on 2164 eurot. Varasem kogemus on näidanud, et ca 200 eurot läheb kuhugi kaduma. Seega igas kuus paneb Tallinn ca 633 000 eurot kuhugi mujale,“ järeldas Pere.