Itaalia parlament kiitis heaks varjupaigataotluste ühise menetlemise Albaaniaga

Otsus kiideti heaks 155 poolt- ja 115 vastuhäälega. Järgmiseks läheb ettepanek senatisse, kus on enamus peaminister Giorgia Meloni parempoolsetel.

Itaalia on otsinud pikemat aega abi Euroopa Liidu kaasriikidelt, et aidata toime tulla kümnete tuhandete migrantidega aastas. Albaania loodab liiduga ühineda ning Itaalia on olnud riigi taotluse tugev toetaja.