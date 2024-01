EELK vaimulikud nõuavad metropoliit Eugeni elamisloa pikendamist

Politsei- ja piirivalveamet teatas 18. jaanuaril, et ei pikenda Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku juhi metropoliit Eugeni, kodanikunimega Valeri Rešetnikov, elamisluba, ning et ta peab Eestist lahkuma 6. veebruariks. Otsust põhjendati asjaoluga, et metropoliit Eugeni tegevus on riigile julgeolekuohuks. „Riik otsustas elamisloa pikendamisest keelduda, kuna Rešetnikov toetab oma avalikus tegevuses ja sõnavõttudes agressorit ning ta pole vaatamata varasematele hoiatustele oma käitumist muutnud,“ selgitas Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Aru.