Huuthid andsid USA ja Suurbritannia kodanikele korralduse lahkuda Jeemenist

Otsus järgnes USA ja Suurbritannia löökidele rühmituse sõjaliste sihtmärkide vastu, kuna huuthid on rünnanud mitmeid rahvusvahelisi kaubalaevu Punasel merel toetamaks Hamasi sõjas Iisraeliga.

Huuthide välisministeeriumi kirjas ÜRO humanitaarabi koordinaatori kohusetäitjale Jeemenis öeldi, et nad „teavitaks USA ja Briti kodakondsusega ametnikke ja töötajaid, et nad valmistuksid riigist lahkuma 30 päeva jooksul“.

USA saatkond teatas oma avalduses, et on kirjast teadlik, kuid ei saa rääkida ÜRO ega Jeemeni humanitaarorganisatsioonide eest seoses sellega, mida nad võisid saada huuthi „võimudelt“. Suurbritannia saatkonna teatel ei ole töötajatel veel lahkumiskäsku ning esindus on tihedas suhtluses ÜRO-ga.