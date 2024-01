Orbán teatas Stoltenbergile, et Ungari toetab Rootsi NATO liikmeks saamist

„Ma kinnitasin veel kord, et Ungari valitsus toetab Rootsi NATO liikmesust,“ ütles Orbán postituses.

Enda sõnul ütles Orbán Stoltenbergile, et soovitab tungivalt Ungari rahvusassambleel hääletada Rootsi NATO-ga ühinemise poolt ning ratifitseerimine viiakse lõpule esimesel võimalusel.

Kõnet kommenteeris ka Stoltenberg. Oma postituses ütles ta, et tervitab Orbáni ja tema valitsuse otsust toetada Rootsi NATO liikmesust.

Veel päev varem oli Orbán teatanud, et saatis Rootsi peaministrile Ulf Kristerssonile kutse külastada Ungarit ja pidada läbirääkimisi Rootsi NATO-ga ühinemise üle.

Orbáni valitsus on korduvalt lubanud, et ei jää viimaseks, kes ratifitseerib Rootsi taotluse liituda sõjalise alliansiga. Teisipäeval kiitis Türgi parlament heaks Rootsi kuulumise allianssi, praeguseks on Ungari ainus NATO liige, kes pole seda veel teinud.