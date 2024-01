Moldova Euroopa-meelne välisminister teatas tagasiastumisest

EL andis detsembris rohelise tule alustada Moldovaga läbirääkimisi liiduga ühinemiseks. Ees ootab pikk protsess, mis hõlmab muudatusi EL-i standardite täitmiseks. 2021. aastal välisministriks saanud Nicu Popescu sõnul on need kestnud juba mitu aastat.

„Olen täitnud kõik kohustused Moldova integreerimiseks EL-i, mille seadis president Maia Sandu . Mul on vaja pausi,“ ütles minister Popescu pressikonverentsil.

Analüütikud on kiitnud Popescu rolli Sandu jõupingutuste toetamisel, et viia riiki EL-ile lähemale. Nende sõnul lahkub ta ametist, et veeta rohkem aega oma Prantsusmaal elava perega.