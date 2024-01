VIDEO | Päästeameti peadirektor: päästja palgaga me kuidagi praegu rahul ei ole

Päästeameti peadirektor Margo Klaos rääkis Delfile, et aasta tagasi oli päästjatel esimest korda üle pika aja palgatõus. „Sellega toodi päästjad väga suurest keskmisest palgast mahajäämusest välja, aga keskmisest palgast jääb päästja tööle tulles veel üpris kaugele. Päästja palgaga me kuidagi praegu rahul ei ole,“ nentis ta ja rõhutas, et päästjate palk peaks olema 1,2 kordne Eesti keskmine töötasu.

Klaos ütles, et kui päästjate palku aasta tagasi tõsteti, läks uute päästjate värbamine mõneks ajaks natuke paremaks. „Praegu, kui päästjatel ei ole tuleviku mõttes kindlust antud, et see palgatõus ka jätkub, siis hakkab natukene jälle vaibuma päästesse tööle tuleku soov,“ rääkis ta.

Kuigi päästjatel erinevalt õpetajatest puudub õigus streikida, ütles Klaos, et läbi päästetöötajate ametiühingu saavad päästjad olla üpris nähtavad kui tekib olukord, kus seda vaja on. „Meeleavaldused ja enda näitamine on päästjate ainus võimalus endale tähelepanu saada,“ sõnas ta.

Vaata pikemalt videost.