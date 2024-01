Tallinnas on kahel päeval kogutud allkirju Putini vastaskandidaadi toetuseks

Poliitaktivist Boris Kovalski oli Katzi kohtumisel vabatahtlik ning kogus annetusi Ukraina vabaajakeskuse Ogogo toetuseks. Samal õhtul hakkas Nadeždini toetuseks allkirjade kogumine ning Kovalski sõnul oli laua ümber kogu aeg järjekord. Kovalski sõnul näitab see, et sisserännanud on huvitatud Putini tagasivalimise raskendamisest. Ka Venemaal on toimund sarnased üritused Nadeždini toetuseks, mis tema hinnangul näitab, et nii Venemaa elanikud kui väljarännanud on leidnud viisi näidata oma rahulolematust Vene võimude tegudega. Ta nentis, et teema on väga ohtlik.