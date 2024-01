Südamekese lasteaia direktor Margit Hiiet tõdes, et õpetajate rahulolematuse põhjus pole enam ammu rahas. „See 30 eurot palgakõrgendust oleks ju tore, aga probleemid on tegelikult palju sügavamal,“ sõnas Hiiet. „Eesti hariduse taset rõhutatakse kogu aeg, kuid ometi õpetajaid ei väärtustata.“

Direktor nentis, et ei usu haridusminister Kallase korratud „ma olen teinud kõik, mis minu võimuses“ sõnumit. „Mina ei usu, et Eesti Vabariigis ei ole seda 10 miljonit eurot, pigem arvan, et streiki ei suhtutud tõsiselt,“ lausus Hiiet.