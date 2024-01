Ukraina sõjaväeluure teatas edukast küberrünnakust Venemaa kosmilise hüdrometeoroloogia keskusele

HUR-i Telegrami kanalis teatati, et hävitati Kaug-Idas asuva kosmilise hüdrometeoroloogia teadusliku uurimise keskuse Planeta andmebaas.

HUR märgib, et rünnaku Planeta Kaug-ida filiaali (mis on suurim) vastu panid toime Ukraina patriootidest kübervabatahtlikud grupist BO Team.

„Tagajärjed on hävitavad! Keskuse andmebaasi tungimine võimaldas hävitada 280 serverit, mis töötasid üldvõrgus. Hävitatud informatsiooni maht on umbes kaks petabaiti (200 miljonit gigabaiti). Venemaa kaotatud digitaalmassiivi maksumus võib olla vähemalt kümme miljonit dollarit,“ teatas HUR.

Hävitatud meteoroloogiliste ja satelliidiandmete hulgas on sellised, mida kasutasid aktiivselt Venemaa kaitseministeerium ja eriolukordade ministeerium, Roskosmos ja rida teisi agressorriigi ametkondi. Samuti hävitati aastaid kestnud unikaalsete uuringute andmeid.

„Töö superarvutitega, millega Kaug-Ida keskus varustatud on, on halvatud ega kuulu täies mahus taastamisele. Üks selline arvutusseade koos programmidega maksab 350 000 dollarit. Venemaa-vastaste karmide sanktsioonide tingimustes on sellist tarkvara korduvalt saada sisuliselt võimatu,“ öeldakse teates.