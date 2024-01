Kaja Kallas: paljude õpetajate põhimure ei ole palk, vaid suur töökoormus ning karjääriredeli puudumine

Peaminister kohtus täna Stenbocki majas õpetajate esindajatega. „Seekord selleks, et kuulata nende ettepanekuid õpetaja töökoormuse reguleerimiseks ja karjäärimudeli väljatöötamiseks,“ selgitas Kallas. Kohtumise tooni pidas ta positiivseks.

„Sain hea ülevaate õpetaja tööülesannetest ja sellest, mida on võimalik nende töös ümber korraldada, et igapäevane koormus oleks mõistlikul tasemel,“ jätkas peaminister. „Oluline asi, mida kohtumisest välja tuua, on see, et paljude õpetajate põhimureks ei ole palk, vaid suur töökoormus ning karjäärimudeli puudumine.“

„Need on mured, mis vajavad lahendust ja mille jaoks tuleb teha haridusvaldkonna sees ümberkorraldusi ja reforme,“ lisas ta.

Kallas tõdes, et reforme tuleb teha ka selleks, et riik saaks õpetajatele rohkem palka maksta. Taas toonitas ta aga, et Eesti suunam haridusvaldkonda Euroopa Liidu keskmisest 30% enam vahendeid ehk 6,2 protsenti SKT-st.

„Selleks, et see raha jõuaks õpetajate palkadesse, mitte muudeks kuludeks, peab tegema reforme. Kuid seejuures ei tohi ära unustada, mida paljud õpetajad tegelikult soovivad – selleks on normaalne töökoormus ja karjäärimudel, mis annab õpetaja tööle lisamotivatsiooni,“ jätkas Kallas.

Kallas rõhutas, et reforme saab hariduses teha vastav minister, Kristina Kallas.