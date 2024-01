Põhja-Koreas eemaldati Lõuna-Koreaga liitu sümboliseerinud monument

Veebiväljaande NK Newsi raportist selgus, et teisipäevastelt satelliitpiltidelt oli kadunud Korea taasühendamise lootusi sümboliseeriv monument.

15. jaanuaril pidas Kim Rahva Ülemkogul kõne, kus nimetas monumenti „pinnuks silmas“. Samas kõnes käskis ta muuta põhiseadust, et nimetada Lõuna-Koread „muutumatuks peamiseks vaenlaseks“, vahendab Reuters.

Naaberiikide vahelised pinged on kasvanud, kuna Põhja-Korea teatas, et on valmis „tuumasõjaks“ oma vaenlastega. Lõuna-Korea ja USA vastasid teatele sõjaväeliste õppuste intensiivistamisega.