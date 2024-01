Prantsusmaal sõitis auto otsa meeleavaldajatele, hukkus üks ja vigastada sai kaks inimest

Hukkunud noor talunik oli FNSEA põllumeeste liidu liige. Liidu president Arnaud Rousseau ütles, et „sel konkreetsel hetkel, millega põllumajandus tegeleb, on sellise tragöödiaga raske toime tulla“.

Meeleavaldused Prantsusmaa edelaosas algasid eelmisel nädalal. Olenemata sellest, et see on üks riigi tähtsamaid põllumajanduspiirkondi, on FNSEA andmetel selle piirkonna põllumeestel madalaim sissetulek võrreldes põllumeestega mujal Prantsusmaal.