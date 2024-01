Andreas Kaju USA presidendivalimistest: Trumpi kandidaadiks muutumine nii vara oleks kõige suurem kingitus demokraatidele

Florida kuberner Ron DeSantis tegi Iowa osariigis toimunud vabariiklaste eelvalimistel oodatust kehvema tulemuse. Pärast kampaaniameeskonna ja sponsoritega nõu pidamist teatas ta, et loobub püüdlustest saada vabariiklaste presidendikandidaadiks. Ta põhjendas seda sellega, et ei saa toetajatelt paluda, et nad jätkaksid oma aja ja raha panustamist, kui on ilmne, et see ei anna loodetud tulemusi.