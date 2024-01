Eesti liitub Ukraina väljaõppemissiooniga Interflex

„Esitasin ka kolleegidele väljakutse pikaajaliseks Ukraina toetuseks 0,25% ulatuses SKTst, mille Eesti on juba otsustanud. Meie kalkulatsioonid näitavad, et kui kõik Ramsteini riigid selles mahus panustaks, võiks kokku summa küündida 120 miljardi euroni aastas, mis looks eeldused Ukraina võiduks,“ lisas kaitseminister Pevkur.

„Väljaõppemissioon Interflex on suurim omataoline rahvusvaheline väljaõppeprogramm Ukraina ajateenijatele ja mul on väga hea meel selle üle, et Eesti oskused ja ekspertiis seda programmi tugevdavad veelgi. Eesti on juba kaheteistkümnes missiooniga liitunud riik ja kokku oleme varustanud 34000 Ukraina ajateenijat vajalike lahinguoskustega eesliini jaoks,“ ütles Ühendkuningriigi kaitseminister Grant Schapps.