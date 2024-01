Jaak Aaviksoo: haridusvaldkonna probleemid on mitme ministri vastutada

„Hea on poliitilise kempluse käigus seda Kristina Kallase (Eesti 200) probleemiks teha,“ lausus Aaviksoo ja lisas, et haridusministri käsutada on ainult alla poole haridusse investeeritavast rahast. „Öelda seda, et haridusminister peaks raha leidma vaid oma ministeeriumi seest, ei ole tõsiselt võetav, vaid on teoreetiline retoorika,“ lisas ta.