Narva päästjad said kummalise väljakutse: kraadiklaasi elavhõbe ei lähe WC-potist alla

Päästjad tuletavad meelde, et elavhõbe on mürgine aine, mille toime avaldub aine aurude sissehingamisel. Elavhõbe tuleb alati hoolikalt kokku korjata ja seejärel ruumid tuulutada. Kokku korjatud elavhõbe tuleb panna suletavasse anumasse ja see võimalikult kiiresti kohaliku omavalitsuse ohtlike jäätmete kogumiskohta ära viia. Elavhõbedat ei tohi mingil juhul visata prügikasti ega valada kraanikausist ega WC-potist alla!