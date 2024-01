„Mul on väga hea meel, et Poola president vastas väga elavalt meie soovile pidada ühisõppusi selles piirkonnas nimega Suwałki koridor. Me räägime juba väga konkreetsest ajast, võib-olla võivad need toimuda aprillis. Aga ärgem unustagem, et Suwałki koridor on ka NATO strateegiliste plaanide lahutamatu osa, ja ei ole kindlasti nii, et meie oleme ainsad, kes räägivad Suwałki koridorist ja selle kaitstavusest,“ ütles Nausėda Leedu Delfile.