VAATA PROGRAMMI |Tartus algas kultuuripealinna avapidustuste nädal, mis kulmineerub avatseremooniaga reedel

Nädalalõpp kultuuripealinnas

Need, kel vabaõhureivil või mõnel muul järelpeol õhtu liiga pika peale venis ning kes vajavad laupäeval, 27. jaanuaril taastumiseks tuge, on oodatud Kolme Tilli kultuuripohmelli brunchile. Kui eluvaim on aga juba varakult sees, ootab avastamist mänguasjamuuseumis näituse „Euroopa mängib“ avamine või laulupeomuuseumi kuraatorituur. Õhtul paitab Genialistide klubis kõrvu bändide Miljardid ja Wolfredt ühiskontsert.