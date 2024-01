FOTOD | Ilm läks sulale ja teed on libedad. Öösel suureneb libeduse oht ka suurematel teedel

Põhiteedel on praeguseks sõiduolud head, teed on soolamärjad ja soolaniisked ning tee temperatuurid on tõusnud plusspoolele, ütles transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa Delfile.

Vaikmaa nentis siiski, et kõrvalmaanteed on lumised ning madalama sagedusega tugiteed on vihma ja sulailma mõjul kohati veel väga libedad. Hooldajad jätkavad kõrvalmaanteede karestamisega.

Kella 12 seisuga on politsei saanud täna teate vaid ühe inimkannatanuga liiklusõnnetuse kohta. See juhtus kella 5 ajal hommikul Ida-Virumaal, Kotinuka külas, kus auto oli teelt välja sõitnud ning kiirabi andis esmaabi autos olnud naisele. Küll aga on mitmeid teateid tulnud kõikjalt Eestist plekimõlkimistest, kus libedus olulist rolli on mänginud, rääkis Delfile PPA pressiesindaja Barbara Luts.

„Keeruliste ilmastiku- ja teeoludega soovitan autoga liiklusesse minna vaid siis, kui see on tõesti vajalik,“ sõnas liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss. „Ja sel juhul tuleb kindlasti hoida piisavat pikivahet ning valida ilmastikule vastav sõidukiirus.“ Ta lisas, et lumine ja lörtsine tee eeldab autojuhilt ettevaatlikumat ja rahulikumat sõidustiili ja kindlasti peab arvestama libedusega. „Keeruliste teeoludega sagenevad nii õnnetused kui ka plekimõlkimised, nii et igal juhul tasub hoog maha võtta ja olla ettevaatlik. Varume palun aega liikluses osalemiseks, et jõuda ohutult sihtpunkti!“

Jätkuvalt puhub tugev edelatuul puhanguti kuni 15 m/s. „Õhtul muutub vihmasadu jälle laialdasemaks ja paiguti tuleb sekka ka lörtsi. Öösel suureneb jälle libeduse oht ka suurematel teedel, tee temperatuuride langemisel kohati alla 0 kraadi,“ sõnas Vaikmaa.

Eile õhtul kehtestas transpordiamet jäävihma ning libeduse tõttu Lääne- ja Ida-Virumaa, Järvamaa, Jõgevamaa, Tartumaa, Valgamaa, Võrumaa ning Põlvamaa maakonna riigiteedel rasketest ilmaoludest tingitud erilise hoolderežiimi. Täna lõuna seisuga kehtib eriline hoolderežiim ainult Ida-Virumaa teedel.