Soome psühhoteraapiakeskuse Vastaamo patsientidelt väljapressitud raha arvatakse olevat jõudnud ka kellelegi Eesti mehele

Lääne-Uusimaa esimese astme kohtus peetaval protsessil on ainus süüalune aga Kivimäki.

Prokuratuur keeldus kommenteerimast, kas uue informatsiooni valguses kahtlustatakse Eesti meest kaasosaluses nendes kuritegudes või kas tal on üldse asjas mingit rolli.

„Ma ei saa seda asja kommenteerida. Selline nimi on esile tõusnud. On parem, et ma ei ütle rohkem,“ ütles piirkonnaprokurör Pasi Vainio.