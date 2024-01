Lavrov ei usu, et Trumpi uus presidendiks saamine Vene-USA suhteid mõjutaks

„Ma ei usu, et saab olema mingit vahet, sest suund Vene-Ameerika suhete, nende suhete aluste, sealhulgas kõigi strateegilise julgeoleku, pariteedi, vastastikuse usalduse, inspekteerimiste, läbipaistvuse, usalduse tekitamise kokkulepete purustamisele – kõike seda hakkas purustama juba president George Bush noorem,“ lausus Lavrov intervjuus CBS-ile, vahendab Interfax.

Lavrovi sõnul ütles just George W. Bush Putinile, et USA lahkub mandritevaheliste ballistiliste rakettide kokkuleppest.

Lavrov kurtis, et USA „üleolekukompleks, karistamatuse kompleks süveneb“.

„Need, et kes ignoreerisid tohutut hulka heatahtežeste, mida Putin kahe esimese ametiaja jooksul tegi, need, kes kõiges valearvestuse tegid, peavad uuesti mõtlema. Selle asemel näeme me USA poliitikute praegust põlvkonda, kes ei ole midagi õppinud USA sellest vastuvõetamatust poliitikast, mida nad hakkasid ajama pärast Nõukogude Liidu lagunemist,“ ütles Lavrov.