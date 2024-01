FOTOD | Venemaal tekkisid järjekorrad sõjavastase presidendikandidaadi toetuseks allkirja andmiseks

20. ja 21. jaanuaril hakkasid Nadeždini staapide juurde tekkima pikad järjekorrad inimestest, kes soovisid tema presidendikandidaadiks ülesseadmise toetuseks allkirja anda. Teated järjekordadest Nadeždini staapide juures ja sellest, et tema toetajatel segati allkirjade kogumist, saabusid ja saabuvad jätkuvalt erinevatest Venemaa linnadest, vahendab Meduza.

21. jaanuaril peatasid Nadeždini staabid Moskvas ja Peterburis allkirjade vastuvõtmise, teatades, et vajalik arv on dokumentide keskvalimiskomisjoni viimiseks on täis.