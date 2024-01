Eesti algatus Ukraina toetamiseks leidis Euroopas laialdast heakskiitu

Tsahkna sõnul on Eesti algatus asetada SKP-st 0,25% sõjalisele abile, saanud Euroopas väga head vastuvõttu. „See on märkimisväärne algatus Eesti poolt. Kui kõik riigid sel viisil oma panuse annaksid, oleksime võimelised aitama Ukrainat sõda võita. See on realistlik ja taskukohane kõigile riikidele,“ lisas ta.