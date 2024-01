Kadunud 26-aastane Mark-Sandor on leitud. Temaga on kõik korras

Mark-Sandor lahkus pühapäeva öösel oma Saue vallas asuvast kodust Õismäele ja ei ole tagasi naasnud. Tema mobiiltelefon on välja lülitatud.

Ta on 178 cm pikk ja tugeva kehaehitusega. Kodust lahkudes oli tal seljas musta värvi jope ja jalas sinist värvi teksad. Mehel on kaasas ka väike reisikohver.

Politsei palub kõigil, kes on Mark-Sandorit näinud või kel on infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.

Politsei andis 25. jaanuaril teada, et Mark-Sandor on leitud ja temaga on kõik korras.